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Провал Минских соглашений и «нормандского формата» стоит связывать с невыполнением Германией роли нейтрального посредника. Об этом в четверг, 6 апреля, заявил бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

— Почему провалился «Минск»? Почему потерпел крушение «нормандский формат»? Причин было много, но одна из главных, по моему убеждению, заключалась в том, что Германия так и не смогла стать, по словам Бисмарка, «честным маклером», — сказал он.

Эгоистические интересы германских политиков вышли на первый план, и Берлин решил не раздражать Москву, цитирует Мельника «Лента.ру».

В конце марта бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что заключение Минских соглашений оказалось выгодным властям Украины. По его словам, «время, предоставленное Украине Минскими соглашениями, позволило ей нарастить военную мощь».

Президент России Владимир Путин 21 февраля во время послания Федеральному собранию заявил, что Запад упивается своим вероломством, называя «Минск-2» спектаклем, понятия чести и порядочности — не для них.

За день до этого экс-канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что Минские соглашения дали возможность Украине выиграть время для подготовки к спецоперации. По ее мнению, несмотря на то, что это время не предотвратило конфликт, Украина может не только дать отпор, но и получить необходимую помощь.