Мужчина напал с перцовым баллончиком на пенсионера в метро

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

В метро мужчина напал на пенсионера и распылил ему в лицо перцовый баллончик. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 6 апреля.

По ее словам, преступление произошло в вагоне метро. Когда поезд был в тоннеле, между двумя пассажирами произошла словесная перепалка, которая закончилась дракой. В какой-то момент молодой человек схватил 65-летнего пенсионера за плечо и распылил ему в лицо перцовый баллончик.

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— Личность злоумышленника установлена в кратчайшие сроки с использованием системы камер наблюдения столичного метро. Им оказался 27-летний житель Москвы, — сообщила Нефедова.

Действия правоохранительных органов координируют сотрудники прокуратуры Московского метрополитена. Также ведомство контролирует процесс привлечения злоумышленника к уголовной ответственности по статье «Хулиганство».

Другое уголовное дело могут возбудить после инцидента в подземном переходе станции метро «ВДНХ». Пьяный мужчина без какой-либо причины разбил стеклянную дверь киоска. Злоумышленнику грозит уголовное дело по статье «Вандализм».