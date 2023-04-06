Мужчина напал с перцовым баллончиком на пенсионера в метро
В метро мужчина напал на пенсионера и распылил ему в лицо перцовый баллончик. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 6 апреля.
По ее словам, преступление произошло в вагоне метро. Когда поезд был в тоннеле, между двумя пассажирами произошла словесная перепалка, которая закончилась дракой. В какой-то момент молодой человек схватил 65-летнего пенсионера за плечо и распылил ему в лицо перцовый баллончик.
— Личность злоумышленника установлена в кратчайшие сроки с использованием системы камер наблюдения столичного метро. Им оказался 27-летний житель Москвы, — сообщила Нефедова.
Действия правоохранительных органов координируют сотрудники прокуратуры Московского метрополитена. Также ведомство контролирует процесс привлечения злоумышленника к уголовной ответственности по статье «Хулиганство».
Другое уголовное дело могут возбудить после инцидента в подземном переходе станции метро «ВДНХ». Пьяный мужчина без какой-либо причины разбил стеклянную дверь киоска. Злоумышленнику грозит уголовное дело по статье «Вандализм».