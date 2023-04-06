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Инфекционист Поздняков прокомментировал вероятность риска масштабной эпидемии кори в России

Лейла Алиева
Общество
Инфекционист Поздняков прокомментировал вероятность риска масштабной эпидемии кори в России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Риска масштабной эпидемии кори в России на данный момент нет. Об этом сообщил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

— Корь сейчас не полыхает — классической в нашем понимании эпидемии не будет, потому что есть высокая иммунная прослойка. Однако локальные вспышки есть и будут до тех пор, пока процент вакцинированных не достигнет 98-99 процентов, — пояснил он.

Если человек не вакцинировался от кори, то он может это сделать и во время вспышки болезни. А в случае вакцинации можно сделать тест для выявления антител, добавил специалист в беседе с «Газетой.ru».

В Башкирии с начала года зарегистрировано 19 случаев заражения корью. Среди заболевших в основном пациенты, у которых нет прививки от кори, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по республике. Чем опасна корь и какие у этой болезни основные симптомы, «Вечерней Москве» рассказала главный аллерголог-иммунолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиники Фомина» Ксения Рябова. По ее словам, индекс контагиозности кори равен почти ста процентам.

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