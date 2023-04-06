Ссора двух водителей на АЗС в Подмосковье закончилась стрельбой

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Подмосковье ссора двух водителей на заправке закончилась стрельбой. Об этом «Вечерней Москве» стало известно в четверг, 6 апреля.

Инцидент произошел в Балашихе в квартале Щитниково. На заправке между двумя мужчинами возник конфликт. Потеряв над собой контроль, один из них схватился за пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Пострадавшего госпитализировали, а злоумышленник скрылся. Его ищут.

Другой инцидент со стрельбой произошел в отделении банка на северо-западе Москвы. Мошенники убедили пенсионера, что его данные им продал сотрудник кредитной организации, мужчина вооружился и пошел задерживать злодея.

Обманутого москвича задержали сотрудники Росгвардии. Только после этого пенсионер догадался, что стал жертвой аферистов.