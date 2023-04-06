Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ссора двух водителей на АЗС в Подмосковье закончилась стрельбой

Степан Жирнов
Происшествия
Ссора двух водителей на АЗС в Подмосковье закончилась стрельбой
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Подмосковье ссора двух водителей на заправке закончилась стрельбой. Об этом «Вечерней Москве» стало известно в четверг, 6 апреля.

Инцидент произошел в Балашихе в квартале Щитниково. На заправке между двумя мужчинами возник конфликт. Потеряв над собой контроль, один из них схватился за пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Пострадавшего госпитализировали, а злоумышленник скрылся. Его ищут.

Другой инцидент со стрельбой произошел в отделении банка на северо-западе Москвы. Мошенники убедили пенсионера, что его данные им продал сотрудник кредитной организации, мужчина вооружился и пошел задерживать злодея.

Обманутого москвича задержали сотрудники Росгвардии. Только после этого пенсионер догадался, что стал жертвой аферистов.

Подмосковье Автомобили Водители Балашиха Московская область
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте