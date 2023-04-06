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Андрей Бочкарев: В районе Замоскворечье появится гостиничный комплекс

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: В районе Замоскворечье появится гостиничный комплекс
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Москва, Большая Татарская улица Карта всех событий

Гостиничный комплекс появится на месте производственных корпусов завода «Геоприбор». Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На Большой Татарской улице на площадке бывших производственных корпусов завода «Геоприбор» планируется построить гостиничный комплекс на 73 номера, — сказал он.

По его словам, комплекс будет состоять из двух корпусов общей площадью 17,4 тысячи квадратных метров, объединенных общим подземным пространством.

В свою очередь руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин рассказал, что в городе утвердили архитектурно-градостроительное решение гостиничного комплекса. По его словам, фасады комплекса выполнены в современном классическом стиле с использованием упрощенных архитектурных деталей.

29 марта Бочкарев рассказал, что на месте снесенной советской гостиницы «Спорт» сдали в эксплуатацию современный отель. Работы прошли по адресу Ленинский проспект, владение № 90/2.

Кроме того, в городе планируется строительство картинной галереи известного живописца и народного художника России Василия Нестеренко. Территорию вокруг здания благоустроят: разобьют газон и высадят зеленые насаждения, а также сформируют проезды и тротуары.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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