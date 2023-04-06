Андрей Бочкарев сообщил о строительстве картинной галереи Василия Нестеренко на севере Москвы

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Москва, Бутырская улица, 1 Карта всех событий

В Савеловском районе столицы появится картинная галерея известного живописца и народного художника России Василия Нестеренко. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Одобрен проект строительства нового здания Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко по адресу Бутырская улица, дом 1. В четырехэтажном здании будет создана многофункциональная общественная зона с гардеробом, билетной кассой, магазином и информационным центром, а также оборудованы экспозиционно-выставочные залы и фондохранилище, — рассказал он.

По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, для технологической связи экспозиционных и выставочных залов с фондохранилищем и мастерской специалисты установят лифт. Помимо этого в здании оборудуют современные инженерные сети.

Территорию вокруг здания благоустроят: разобьют газон и высадят зеленые насаждения, а также сформируют проезды и тротуары.

Недавно Андрей Бочкарев рассказал о строительстве общественного пространства в Марьиной Роще.