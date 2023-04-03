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Исторический материал в усадьбе Измайлово смогут изучать столичные школьники

Полина Пашкина
Город
Исторический материал в усадьбе Измайлово смогут изучать столичные школьники
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В рамках проекта «Учебный день в музее» ученики 7-8 классов столичных школ смогут посещать занятия по истории, географии, математике и английскому языку на территории музея-усадьбы «Измайлово». Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщила куратор проекта, начальник управления Городского методического центра Департамента образования и науки города Москвы Екатерина Кирьянова.

Мероприятия позволят школьникам получить новые знания по учебным предметам и практические навыки, а также глубже окунуться в историю своего города.

— Новый учебный формат в Измайлове будет интересен также и участникам проектов предпрофессионального образования. Например, на уроках есть задания для ребят, которые интересуются сферой медиа, — приводит слова Екатерины Кирьяновой официальный сайт мэра Москвы.

Так, на занятии по истории школьникам предложат воссоздать историю находки ботика и строительства российского флота. Используя полученные на уроке знания, ребята разделятся на группы и снимут репортаж или напишут лонгрид.

Занятия будут проходить с 10:30 до 13:30. Уроки будут также интересны участникам городских проектов «Лингвистическая вертикаль» и «Математическая вертикаль».

Ранее к проекту «Учебный день в музее» присоединился музей славянской письменности «Слово».

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