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Музей славянской письменности «Слово» присоединился к проекту «Учебный день в музее»

Никита Худяков
Город
Музей славянской письменности «Слово» присоединился к проекту «Учебный день в музее»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Москва, проспект Мира, 119с58 Карта всех событий

К проекту «Учебный день в музее» присоединился музей славянской письменности «Слово», став его 31-й площадкой.

Новое образовательное пространство посвящено истории, настоящему и будущему кириллицы. Четвероклассники смогут ознакомиться с материалами по русскому языку, окружающему миру и литературному чтению. В музее представлены оригиналы первых учебников, написанных на кириллице.

В рамках занятия посетители смогут познакомиться с произведениями устного народного творчества, а также выполнить практические задания. В конце занятия школьникам предстоит сочинить собственное произведение в любом жанре. Записаться на уроки в московских музеях может любая столичная школа на сайте проекта.

До этого сообщалось, что 14 февраля в Музее Победы стартовал очный этап образовательного проекта «Историческое путешествие в Музее Победы», в котором примут участие более семи тысяч кадетов.

Участниками первого дня соревнования стали учащиеся школ 1516 и «Покровский квартал». Они выступили с творческими номерами, презентовали свой класс, а также показали знания в интеллектуальном марафоне «Конкурс капитанов».

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