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Очный этап проекта «Историческое путешествие» стартовал в Музее Победы

Александр Афонин
Город
Очный этап проекта «Историческое путешествие» стартовал в Музее Победы
Фото: Музей Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы стартовал очный этап образовательного проекта «Историческое путешествие в Музее Победы», в котором примут участие более семи тысяч кадетов. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения во вторник, 14 февраля.

— В Музее Победы 14 февраля стартовал очный этап образовательного проекта «Историческое путешествие в Музее Победы». В течение почти трех месяцев его участниками станут более семи тысяч кадетов из Москвы, — говорится в сообщении.

Участниками первого дня соревнования стали учащиеся школ 1516 и «Покровский квартал». Они выступили с творческими номерами, презентовали свой класс, а также показали знания в интеллектуальном марафоне «Конкурс капитанов».

В завершение участники исполнили литературно-музыкальные композиции на тему «Письма военного лихолетья». Лучшие классы будут определены экспертным жюри.

До этого сообщалось, что в период с 20 по 25 февраля в Музее Победы состоится первый общероссийский передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству». Гости фестиваля смогут посетить показы порядка 30 фильмов и творческие встречи с их создателями.

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