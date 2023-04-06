Стало известно, какое жилье чаще всего покупают в Подмосковье

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Наибольшим спросом у жителей Подмосковья пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Также большой интерес местные жители проявляют к загородному строительству. Об этом рассказала вице-президент «Гильдии риелторов Москвы» Екатерина Никитина.

Никитина отметила, что редко жители Подмосковья приобретают апартаменты. За последнее время актуальным трендом стала покупка загородной недвижимости. Востребованы именно укомплектованные коттеджные поселки со своей инфраструктурой: небольшими магазинами поблизости, детскими и спортивными площадками.

По ее словам, важным фактором при выборе жилья в регионе является транспортная инфраструктура: наличие остановок электрички или рейсового автобуса.

Никитина добавила, что многие выбирают жилье с мебелью и техникой, чтобы можно было оперативно переехать и жить в нем, передает РИАМО.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье активно решается проблема с обманутыми дольщиками. Только с начала этого года свыше 2,1 тысячи граждан получили ключи от квартир, 58 — деньги за жилье, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Риелтор Олег Бендриков в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил, что спрос на жилье в столице упал, однако многие собственники все еще надеются продать квартиру по цене выше рыночной. Некоторое снижение стоимости недвижимости возможно в течение года в определенные сезоны. Кроме того, существуют способы сэкономить на покупке квартиры уже сейчас.