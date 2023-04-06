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Суд оштрафовал Wikipedia на 800 тысяч рублей за неудаление контента

Степан Жирнов
Происшествия
Суд оштрафовал Wikipedia на 800 тысяч рублей за неудаление контента
Фото: shutterstock

Суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation на 800 тысяч рублей за отказ удалять контент. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в четверг, 6 апреля, в пресс-службе Таганского суда.

По словам собеседника «ВМ», на компанию, которая владеет Wikipedia, наложили санкции за то, что в интернет-энциклопедии все еще остаются материалы об экстремистских песнях.

Это не первый раз, когда суд штрафует американскую компанию за отказ стирать запрещенные материалы. Так, 28 февраля и 1 ноября Wikimedia Foundation была оштрафована на два миллиона рублей за то же нарушение.

Так как компания не спешит выполнять решения суда, Роскомнадзор обязал поисковики помечать Wikimedia Foundation как нарушителя закона.

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