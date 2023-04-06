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Приметы и советы

Песков ответил на вопрос о снятии моратория на смертную казнь в РФ

Лейла Алиева
Общество
Песков ответил на вопрос о снятии моратория на смертную казнь в РФ
Фото: Администрация президента РФ

В Кремле не обсуждается вопрос о снятии моратория на смертную казнь. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 6 апреля.

— В Кремле нет никакой позиции, и, собственно, этот вопрос никак у нас не обсуждается. Вы знаете, что в разные периоды он неоднократно поднимается, но до сих пор никаких решений на этот счет не принималось, — передает ответ Пескова РИА Новости.

Поводом такого вопроса стало предложение лидера Либерально-демократической партии России Леонида Слуцкого отменить мораторий на смертную казнь после гибели военного корреспондента Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлена Татарского. С таким предложением политик выступил 4 апреля. По мнению депутата, террористы должны понести наказание за свои злодеяния против человечности и России.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что практика смертной казни может возобновиться в России только при условии очень весомых оснований. Например, ситуация, при которой в стране будет зашкаливать опасность тягчайших преступлений.

Смертная казнь Дмитрий Песков Россия
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