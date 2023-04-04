Слуцкий после гибели военкора Татарского предложил отменить мораторий на смертную казнь

Фото: Пресс-служба Госдумы

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий предложил отменить мораторий на смертную казнь в РФ после гибели военного корреспондента Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлена Татарского. С таким предложением политик выступил во вторник, 4 апреля.

— Вступив в 1996 году в Совет Европы, (мы) соблюдали и продолжаем пока соблюдать мораторий на смертную казнь. То, что произошло с нашим товарищем, с Владленом Татарским, то, что сейчас происходит на полях спецоперации, стучит в наше сердце с тем, чтобы мы пересмотрели эту норму, — цитирует слова Слуцкого ТАСС.

Он также добавил, что террористы должны получать наказание за свои злодеяния против человечности и России.

Напомним, что Владлен Татарский погиб в результате взрыва в одном из кафе Санкт-Петербурга вечером 2 апреля. Также ранения различной степени тяжести получили 32 человека.

На следующий день президент РФ Владимир Путин наградил Максима Фомина орденом Мужества посмертно. В указе говорится, что Татарский был награжден «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении долга».