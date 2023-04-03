Путин наградил военкора Татарского орденом Мужества посмертно

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Президент России Владимир Путин наградил военного корреспондента Максима Фомина, более известного под псевдонимом Владлен Татарский, орденом Мужества посмертно. Соответствующее распоряжение было опубликовано в понедельник, 3 апреля, на официальном портале правовой информации.

В указе говорится, что Татарский был награжден «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении долга».

Владлен Татарский погиб в результате взрыва в заведении вечером 2 апреля. Также ранения различной степени тяжести получили 32 человека.

В кафе проходило выступление Татарского. По одной из версий, взрывчатка могла находиться в статуэтке, подаренной военкору одним из зрителей. Что известно о погибшем — в материале «Вечерней Москвы».

Подозреваемой в причастности к убийству Татарского является 26-летняя Дарья Трепова. После совершения преступления она четыре часа каталась на такси по Санкт-Петербургу, чтобы запутать следы.

Ее задержали в квартире в Выборгском районе города. Она призналась в том, что принесла статуэтку, а также рассказала, что об этом ее попросил журналист Роман Попков. По версии НАК, преступление спланировали украинские спецслужбы.