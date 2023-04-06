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Концерт Басты в Ставрополе хотят отменить из-за позиции артиста по спецоперации на Украине

Степан Жирнов
Происшествия
Концерт Басты в Ставрополе хотят отменить из-за позиции артиста по спецоперации на Украине
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Министерство культуры поступили заявления с просьбами отменить концерт рэпера Василия Вакуленко, более известного под псевдонимом Баста. Об этом стало известно в четверг, 6 апреля.

Как сообщил Telegram-канал Shot, группу активистов возмутили слова, сказанные музыкантом во время интервью с Анастасией Ивлеевой. Вакуленко прокомментировал свое отношение к специальной военной операции фразой «смотрим кино дальше», а также отметил, что мог бы «сбежать из России».

В связи с этим группа активистов из Ставрополя не хочет, чтобы музыкант заработал на выступлении в их городе 8 июня. Она потребовала от Минкультуры отменить концерт.

Ранее стало известно, что другой концерт популярного музыканта уже отменили. Выступление Валерия Меладзе, которое должно было пройти в Краснодаре 9 июня, пропало из расписания Дворца спорта «Олимп». Это не первый отмененный концерт, который не состоялся. Причиной тому — высказывания Меладзе на публике.

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