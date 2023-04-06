СМИ: Напавшим на силовиков в Ингушетии боевикам удалось скрыться

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В Ингушетии продолжают искать боевиков, которые расстреляли полицейских в Малгобекском районе. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Боевикам удалось скрыться, их поиски продолжаются, режим контртеррористической операции в Малгобекском районе действует, — приводит его слова агентство.

Бандитские нападения на правоохранителей начались 28 марта: в тот день боевики ранили двух полицейских, напав на пост ДПС между Ингушетией и Северной Осетией. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Вечером 3 апреля в республике началась контртеррористическая операция. В Малгобекском районе Ингушетии ввели правовой режим КТО и временные ограничения.