В Брянской области пресекли попытку проникновения 20 украинских диверсантов

Фото: president.gov.ua

Порядка 20 украинских диверсантов попытались проникнуть на территорию России со стороны села Случовск Брянской области. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— Сегодня пограничным управлением УФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек, — написал он в своем Telegram-канале.

Российские вооруженные силы и подразделения приграничных войск нанесли огневое поражение.

Накануне украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в Брянской области. Пилот пытался скрыться от силовиков на украинской территории. Однако в конечном итоге он был задержан сотрудниками погранвойск России.

В СМИ появилась информация, что самолеты украинской армии, один из которых упал в Брянской области, несли авиабомбы.