Упавший в Брянской области украинский самолет нес авиабомбу

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Самолеты украинской армии, один из которых позднее упал в Брянской области, несли авиабомбы. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

— Неподалеку от места падения самолета удалось обнаружить также автомат Калашникова и бронежилет, которые пилот спрятал, — сказал он.

По его словам, диверсантам удалось сбросить бомбы с авиасудна, позже силовики обнаружили две воронки диаметром шесть и четыре метра, а также осколки авиабомб, сообщает СМИ.

Накануне украинский легкомоторный самолет потерпел крушение в Брянской области. Пилот задержан сотрудниками погранвойск.

Как выяснилось позже, силовики обнаружили оружие у украинского летчика.