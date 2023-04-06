Столичные службы продолжают работы в рамках весеннего месячника благоустройства

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В столице продолжаются работы в рамках весеннего месячника благоустройства. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Промываем фасады и цоколи многоквартирных домов и административных зданий, при необходимости проводим ремонт входных групп, покраску цоколей, — говорится в сообщении.

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Во дворах и скверах рабочие прогребают газоны и цветники, приводят в порядок детские и спортивные площадки, а также окрашивают скамейки и урны, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Работы в этом направлении начались 4 апреля.

Помимо этого, столичные службы проведут пескоструйную очистку более 80 инженерных сооружений. С помощью пескоструйного аппарата с каменных и бетонных напольных покрытий, лестничных сходов, парапетов, гранитной облицовки, металлических и чугунных ограждений удаляются грязь, ржавчина, старая краска и налет.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что специалисты проведут ремонт 13 мостовых сооружений до конца ноября текущего года.