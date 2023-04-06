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Москвичей пригласили в «Коломенское» на выставку «Кокошник. Традиции красоты»

Полина Пашкина
Общество
Москвичей пригласили в «Коломенское» на выставку «Кокошник. Традиции красоты»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Москва, музей-заповедник Коломенское Карта всех событий

В столичном музее-заповеднике «Коломенское» 12 апреля начнет свою работу выставка «Кокошник. Традиции красоты». Москвичи и гости города смогут увидеть русские праздничные и повседневные головные уборы, которые носили девушки и женщины середины XVIII — конца XIX века.

Посетителям экспозиции расскажут о происхождении слова «кокошник». Они узнают, как кокошники в различных регионах отличались друг от друга. По элементам головного убора можно было понять, откуда его обладательница родом.

Как правило, лицевую часть кокошников обильно украшали жемчугом, перламутром, кусочками цветных стекол. Иногда для декорирования использовали и настоящие драгоценные камни. Специалисты утверждают, что несмотря на схожую форму и крой, двух одинаковых кокошников не существует, передает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этих головных уборов, посетители выставки также смогут увидеть кики и сороки, повойники и волосники, девичьи повязки и венцы, а также праздничные наряды различных губерний, золототканые платки, лубки и живопись.

В музее-заповеднике «Коломенское» открылась выставка «Московские усадьбы в творчестве художника Виктора Маторина». Она продлится до 24 мая. Экспозиция будет открыта для гостей со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.

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