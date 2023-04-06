Выставка для абитуриентов «Навигатор поступления» пройдет в Москве 8 и 9 апреля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

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В Центре международной торговли состоится образовательная выставка для абитуриентов и их родителей «Навигатор поступления». Об этом стало известно в четверг, 6 апреля.

Экспозиция будет работать 8 и 9 апреля с 10:00 до 19:00. Эксперты помогут школьникам определиться с будущей профессией, а также расскажут об актуальных способах подготовки к экзаменам и поступления в вузы.

В конце февраля лучшие московские педагоги записали видеоразборы заданий Единого государственного экзамена для одиннадцатиклассник ов, их можно найти в библиотеке Московской электронной школы. Там уже размещено свыше 200 видеоразборов заданий по 14 дисциплинам.

Также в Минобрнауки заявили, что в этом году около 67 процентов выпускников смогут попасть на бесплатное обучение в российских вузах. Всего в стране распределили свыше 590 тысяч бюджетных мест в вузах на 2023–2024 учебный год.

В прошлом году среди выпускников столичных университетов больше всего было экономистов, юристов, программистов, разработчиков и педагогов. Помимо этого, в прошлом году был зафиксирован прирост абитуриентов, которые поступали на обучение прикладным наукам.