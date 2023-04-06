Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Выставка для абитуриентов «Навигатор поступления» пройдет в Москве 8 и 9 апреля

Лейла Алиева
Город
Выставка для абитуриентов «Навигатор поступления» пройдет в Москве 8 и 9 апреля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, Краснопресненская набережная, 12 Карта всех событий

В Центре международной торговли состоится образовательная выставка для абитуриентов и их родителей «Навигатор поступления». Об этом стало известно в четверг, 6 апреля.

Экспозиция будет работать 8 и 9 апреля с 10:00 до 19:00. Эксперты помогут школьникам определиться с будущей профессией, а также расскажут об актуальных способах подготовки к экзаменам и поступления в вузы.

В конце февраля лучшие московские педагоги записали видеоразборы заданий Единого государственного экзамена для одиннадцатиклассник ов, их можно найти в библиотеке Московской электронной школы. Там уже размещено свыше 200 видеоразборов заданий по 14 дисциплинам.

Также в Минобрнауки заявили, что в этом году около 67 процентов выпускников смогут попасть на бесплатное обучение в российских вузах. Всего в стране распределили свыше 590 тысяч бюджетных мест в вузах на 2023–2024 учебный год.

В прошлом году среди выпускников столичных университетов больше всего было экономистов, юристов, программистов, разработчиков и педагогов. Помимо этого, в прошлом году был зафиксирован прирост абитуриентов, которые поступали на обучение прикладным наукам.

Москва Выставки Абитуриенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте