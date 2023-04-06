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Приметы и советы

Московская канатная дорога не будет работать с 8 по 18 апреля

Араз Салехов
Город
Московская канатная дорога не будет работать с 8 по 18 апреля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В период с 8 по 18 апреля не будет работать Московская канатная дорога. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе канатной дороги.

— Канатная дорога на Воробьевых горах будет временно закрыта с 8 по 18 апреля 2023 года включительно. Временное закрытие связано с плановым ежегодным техническим обслуживанием, — говорится в сообщении.

Во время техобслуживания будет произведена замена масел всех агрегатов, а также регламентное обслуживание балансиров опор, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Горнолыжный комплекс «Воробьевы горы» и Московская канатная дорога стали работать на час дольше. Теперь в понедельник канатная дорога будет работать с 16:00 до 22:00, со вторника по четверг — с 11:00 до 22:00, а в пятницу — с 11:00 до 23:00.

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