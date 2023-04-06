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Благовещение-2023: история праздника, что можно и чего нельзя делать в этот день

Иссалина Аюпова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Благовещение-2023: история праздника, что можно и чего нельзя делать в этот день
Фото: pixabay.com

Ежегодно 7 апреля отмечается православный праздник Благовещение Пресвятой Богородицы. Подробнее об истории его возникновения, а также что можно и чего нельзя в этот день, «Вечерней Москве» рассказал священник Русской православной церкви, клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко.

История праздника Благовещение

По его словам, Благовещение — постоянный праздник, который всегда выпадает на 7 апреля. Он посвящен дню, когда Архангел Гавриил предсказал Деве Марии, что она родит Иисуса Христа.

— С этого дня и начинается земной путь Спасителя. Поэтому праздник стал символом чистоты, святости и непорочности. Он является символом светлых и искренних чувств, которые должны быть выше человеческих пороков, — пояснил Савченко.

Что можно делать

Поэтому в этот день очень важно соблюдать ряд правил, предупредил священник. В праздник разрешается:

  • думать о своей нравственной чистоте и правильных мыслях;
  • немного ослабить ограничения в пост и съесть рыбу.

Чего нельзя делать

Но есть также то, что категорически запрещено делать в день Благовещения, отметил священнослужитель:

  • грешить;
  • злоупотреблять алкоголем;
  • шумно праздновать;
  • брать в долг.

А 9 апреля православные христиане празднуют Вербное воскресенье. Подробнее о том, как правильно выбрать вербу, «ВМ» рассказал профессиональный травник с медицинским образованием Дмитрий Юровский.

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