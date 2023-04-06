Благовещение-2023: история праздника, что можно и чего нельзя делать в этот день
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Ежегодно 7 апреля отмечается православный праздник Благовещение Пресвятой Богородицы. Подробнее об истории его возникновения, а также что можно и чего нельзя в этот день, «Вечерней Москве» рассказал священник Русской православной церкви, клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко.
История праздника Благовещение
По его словам, Благовещение — постоянный праздник, который всегда выпадает на 7 апреля. Он посвящен дню, когда Архангел Гавриил предсказал Деве Марии, что она родит Иисуса Христа.
— С этого дня и начинается земной путь Спасителя. Поэтому праздник стал символом чистоты, святости и непорочности. Он является символом светлых и искренних чувств, которые должны быть выше человеческих пороков, — пояснил Савченко.
Что можно делать
Поэтому в этот день очень важно соблюдать ряд правил, предупредил священник. В праздник разрешается:
- думать о своей нравственной чистоте и правильных мыслях;
- немного ослабить ограничения в пост и съесть рыбу.
Чего нельзя делать
Но есть также то, что категорически запрещено делать в день Благовещения, отметил священнослужитель:
- грешить;
- злоупотреблять алкоголем;
- шумно праздновать;
- брать в долг.
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