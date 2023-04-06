Путин провел рабочую встречу с Пушилиным

Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим главой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Безусловно, в повестке сейчас основной для нас вопрос связан с обстрелами, и как раз на последней встрече с вами мы обсуждали: я просил, к вам обращался по поводу усиления ПВО и контрбатарейной работы. Это было сделано, — сказал глава республики.

Также он отметил, что обстрелы в регионе уменьшились примерно в два раза, сообщает сайт Кремля.

В конце марта Пушилин сообщил, что положение российских сил на Авдеевском направлении улучшается.

Также он подписал указ о создании Штаба гражданской обороны ДНР. Начальником организации станет глава регионального МЧС. В состав штаба войдут его заместители, омбудсмен ДНР, представители министерств, стратегических организаций и предприятий.