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Губернатор Воробьев заявил о важности импортозамещения для развития Подмосковья

Ирина Игнатенко
Общество
Губернатор Воробьев заявил о важности импортозамещения для развития Подмосковья
Фото: mosreg.ru

Одной из главных задачей властей Подмосковья является развитие промышленности и бизнеса в условиях санкций. Крайне важно развивать импортозамещение и поддерживать отстающие отрасли. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Воробьев рассказал, что за последнее годы Подмосковье смогло нарастить агробизнес и продовольственную безопасность. Большое количество сельхозпродукции, производимой в Подмосковье, идет на экспорт.

Власти региона пристально следят за сопровождением экономики со всех сторон. В регионе реализуют различные программы поддержки электроники, развития новых технологий.

Также уделяется большое внимание развитию логистики, передает «360».

В Московской области сейчас есть около 510 тысяч малых предприятий и примерно столько же самозанятых. По его словам, подмосковные предприниматели сумели приспособиться к новым условиям ведения бизнеса, передает РИАМО.

Льготное предоставление земли под производственные площадки посодействует ускорению развития импортозамещения. Об этом в четверг, 6 апреля, рассказала председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

Подмосковье Андрей Воробьев импортозамещение
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