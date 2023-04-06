Депутат МГД Гусева: Льготное предоставление земли под производство ускорит развитие импортозамещения

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Льготное предоставление земли под производственные площадки посодействует ускорению развития импортозамещения. Об этом в четверг, 6 апреля, рассказала председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

Москва заключила договоры о выделении земель на льготных условиях с 14 инвесторами.

— Новые предприятия развернут производство в самых разных сферах — изготовлении стройматериалов, продуктов питания, мебели и упаковки, комплектующих и электроники, снаряжения для автотуризма. Это позволит наполнить локальные рынки и дать потребителям большой выбор товаров столичного производства, — приводит слова Гусевой агентство городских новостей «Москва».

Депутат отметила, что создание производств даст людям работу в перспективных отраслях. На предприятиях смогут работать до трех тысяч человек.

Гусева напомнила, что с 2022 года Москва предоставляет землю по ставке один рубль в год под масштабные инвестиционные проекты в промышленности. Эта антикризисная мера направлена на оперативную помощь бизнесу и закрытие потребностей рынка.

Предложенные меры поддержки повышают инвестиционный потенциал Москвы и привлекает широкий круг предпринимателей, заключила депутат.

Гусева высказалась об эффективности мер властей города по преодолению последствий антироссийских санкций. Она отметила, что инвесторы вложили в экономику Москвы почти шесть триллионов рублей.