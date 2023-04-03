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Людмила Гусева: Инвестиционная привлекательность Москвы остается высокой

Араз Салехов
Город
Людмила Гусева: Инвестиционная привлекательность Москвы остается высокой
Фото: duma.mos.ru

Меры столичных властей по преодолению последствий антироссийских санкций оказались эффективными, поскольку инвесторы вложили в экономику города почти шесть триллионов рублей. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— Интерес инвесторов к вложениям в Москве сохраняется стабильно высоким, рост по итогам прошлого года составил 2,2 процента. Почти шесть триллионов рублей вложено в экономику Москвы. Две трети инвестиций пришлись на средний и крупный бизнес — это большой задел для развития импортозамещения, — сказала она.

Финансы были направлены на закупку машин и оборудования, строительство нежилых зданий, создание объектов интеллектуальной собственности и многое другое, цитирует Гусеву агентство городских новостей «Москва».

Мэр города Сергей Собянин сообщил, что Москва стала лидером среди мировых мегаполисов по инновационной привлекательности. В рейтинге Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ приняли участие свыше 200 городов, среди них Гонконг, Берлин и Вашингтон. Притом по количеству технопарков столица занимает второе место после Пекина.

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