Собянин: Москва вошла в рейтинг мировых мегаполисов по инновационной привлекательности

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва стала лидером среди мировых мегаполисов по инновационной привлекательности. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В рейтинге Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ приняли участие свыше 200 городов, среди них Гонконг, Берлин и Вашингтон.

— Москва заняла первое место по значению индекса «Инфраструктура инноваций». В городе функционирует больше 100 коворкингов и три инновационных кластера, — рассказал глава города.

Притом по количеству технопарков столица занимает второе место после Пекина. Так, в городе расположен 51 технопарк, в том числе семь приоритетных инвестиционных проектов по их созданию, где трудятся более двух тысяч резидентов и создано свыше 70 тысяч рабочих мест.

Кроме того, Москва стала одним из самых привлекательных городов мира для туристов, заняв второе место по количеству театров, музеев и галерей. А также третье — по уникальным местам и достопримечательностям, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Недавно Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область возглавили рейтинг по качеству жизни в регионах, подготовленный АСИ. При этом Москва лидирует в рейтинге второй год подряд.