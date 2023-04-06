Спрос на услуги инженеров и бьюти-специалистов значительно увеличился в Петербурге

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Специалисты зафиксировали резкое повышение спроса на некоторые виды услуг в Северной столице в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, выросла популярность услуг по установке натяжных потолков и напольных покрытий. Часто жителям требуется вызвать сантехника или мастера на час.

В сфере бьюти-услуг возросла популярность бровистов, парикмахеров, мастеров по макияжу, мастеров маникюра и педикюра.

Также жители города стали чаще обращаться к специалистам по ремонту техники. Выросло число объявлений по ремонту от частных мастеров, передает издание «Невские новости».

При этом эксперт Артем Кумпель отметил, что на рынке труда границы и представления о типично «мужских» и типично «женских» сферах деятельности уходят в прошлое. Сами соискатели стали более чутко прислушиваться к себе и прежде всего следовать своим желаниям при выборе профессии, передает издание argumenti.ru.

Аналитики также выяснили, как граждане России относятся к работе во время отпуска. По результатам исследования аналитического центра «Авито Работа», больше половины людей (53 процента) считают работу во время отдыха недопустимой.