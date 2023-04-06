Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Спрос на услуги инженеров и бьюти-специалистов значительно увеличился в Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Спрос на услуги инженеров и бьюти-специалистов значительно увеличился в Петербурге
Фото: Unsplash

Специалисты зафиксировали резкое повышение спроса на некоторые виды услуг в Северной столице в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, выросла популярность услуг по установке натяжных потолков и напольных покрытий. Часто жителям требуется вызвать сантехника или мастера на час.

В сфере бьюти-услуг возросла популярность бровистов, парикмахеров, мастеров по макияжу, мастеров маникюра и педикюра.

Также жители города стали чаще обращаться к специалистам по ремонту техники. Выросло число объявлений по ремонту от частных мастеров, передает издание «Невские новости».

При этом эксперт Артем Кумпель отметил, что на рынке труда границы и представления о типично «мужских» и типично «женских» сферах деятельности уходят в прошлое. Сами соискатели стали более чутко прислушиваться к себе и прежде всего следовать своим желаниям при выборе профессии, передает издание argumenti.ru.

Аналитики также выяснили, как граждане России относятся к работе во время отпуска. По результатам исследования аналитического центра «Авито Работа», больше половины людей (53 процента) считают работу во время отдыха недопустимой.

Работа Услуги Санкт-Петербург
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте