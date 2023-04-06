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Самым теплым днем с начала весны в Москве стало 6 апреля

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
Город
Самым теплым днем с начала весны в Москве стало 6 апреля
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Воздух в Москве 6 апреля прогрелся до плюс 13,8 градуса, что сделало этот день самым теплым в столице с начала весны. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

— Такой температурный фон на 3–5 градуса теплее положенной в это время климатической нормы и больше соответствует показателям последней декады второго месяца весны, — говорится в сообщении.

Однако уже в пятницу, 7 апреля, в Москве ожидается небольшое похолодание, из-за чего температура придет к положенной норме. Так, в дневные часы температура вряд ли поднимется выше 10 градусов, передает сайт «Фобоса».

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что начало апреля в Москве должно обойтись без сильных осадков. Погода в столице отличается от температурных норм, отметил специалист.

Синоптик Александр Ильин в беседе с «ВМ» рассказал, что расслабляться пока рано. Весенние дни уже начались, но вполне возможно, что уже очень скоро в российской столице резко похолодает.

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