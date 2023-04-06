Дворцовый парк в Гатчине закрыли на просушку

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Парк у Гатчинского дворца закрылся на просушку. Вновь посетить его можно будет в конце апреля, сообщает издание «Петербургский дневник»

Как рассказали в социальных сетях ГМЗ «Гатчина», парк будет закрыт на просушку с 6 по 28 апреля. В этом время специалисты займутся восстановлением газонов и дорожек, которые долгое время находились под снегом.

Жители Гатчины и микрорайона «Речной» могут до 14 мая оформить бесплатный сезонный абонемент на посещение парка, который будет действовать до 31 октября текущего года. Ранее стало известно, что с 29 апреля вход в парк станет платным.

Специалисты назвали столичные парки, в которых есть прорезиненные дорожки для бега. Одна из прорезиненных дорожек расположена в зоне отдыха «Красногвардейские пруды». Ее длина составляет 1,7 километра.