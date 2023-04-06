Названы лучшие по условиям труда мегаполисы

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NewsNN подготовил рейтинг городов-миллионников России и проанализировал показатели рынка труда. Города оценивали по размеру средней заработной платы, динамике ее повышения за последний год, а также по уровню безработицы.

Самыми лучшими для работы мегаполисами стали Екатеринбург и Красноярск. На третьем месте — Краснодар. Москва заняла четвёртое место. Далее следуют Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Пермь и Казань.

На последнем месте разместился Воронеж. Также в топ-3 аутсайдеров вошли Уфа и Самара.

При этом Москва стала лидером по показателю средней заработной платы. Средняя заработная плата в Москве составляет 122 824 рубля — это в два раза выше, чем в большинстве городов-миллионников.

В 2023 году заработные платы россиян могут вырасти в среднем на 3—5 процентов, а располагаемые доходы граждан — на 2—3 процента в реальном выражении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает RT.

Недавно были названы самые высокооплачиваемые вакансии в небольших российских городах. В списке оказались акушер-гинеколог, директор по строительству объектов энергетики и директор магазина.