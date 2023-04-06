В Музее Победы пройдет мероприятие в рамках Дней исторического и культурного наследия Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

16 апреля в Музее Победы в рамках Дней исторического и культурного наследия Москвы пройдет специальное мероприятие. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщила пресс-служба музея.

— 16 апреля в рамках Дней исторического и культурного наследия Москвы в Музее Победы и филиале «Г.О.Р.А.» пройдет бесплатная программа для жителей и гостей столицы. На площадках пройдут экскурсии, посвященные мировой военной истории за последние 100 лет, концерты патриотической песни и показы советских фильмов о Москве, — рассказали в пресс-службе Музея.

В частности, сначала гости смогут посетить выставку «Подвиг Армии», где они познакомятся с событиями Великой Отечественной войны и узнают об обороне Москвы. Далее по программе предусмотрено посещение экспозиций «Обыкновенный нацизм» и «Обыкновенный NATOцизм». В завершение маршрута предусмотрена выставка «Zаветам Vерны», которая посвящена героям — участникам специальной военной операции.

Кроме того, в 14:10 в Зале полководцев пройдет концерт «Журавли Победы». Свои номера представят вокальные коллективы, а также кукольный театр «В гостях у сказки» имени Андрея Денникова. В свою очередь, кинотеатр «Поклонка» покажет фильмы «Я шагаю по Москве» и «Москва, любовь моя».

Накануне в Музее Победы к 80-летию первого боя эскадрильи «Нормандия — Неман» рассказали об уникальных экспонатах — вещах летчика авиаполка.