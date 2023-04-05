Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Музей Победы представил раритеты эскадрильи «Нормандии-Неман»

Евгений Жуков
Город
Музей Победы представил раритеты эскадрильи «Нормандии-Неман»
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы к 80-летию первого боя эскадрильи «Нормандия-Неман» рассказали об уникальных экспонатах — вещах летчика авиаполка. Об этом в среду, 5 апреля, рассказали в пресс-службе учреждения.

— 5 апреля 1943 года французские летчики подразделения авиационного полка «Нормандия-Неман», воевавшие в составе Красной армии в период Второй мировой войны, вылетели на первое боевое задание, — говорится в материале.

В фондах Музея Победы хранятся личные вещи Мориса Гидо — летчика французского авиаполка «Нормандия-Неман». Комплект вещей в музей предала его дочь Анн-Мари Гидо. В качестве раритетов музей хранит авиационные часы, компас, кортик, нашивки, значки, фотоархив и другие вещи.

В рамках проекта «Крупным планом» в Музее Победы 25 марта впервые были представлены раритеты, переданные в музейные фонды. Так, жительница столицы Юлия Колдаева отдала в дар музею вещи, принадлежавшие ее отцу Николаю Бархатлеву. Среди ценнейших раритетов оказались фотографии, документы, а также трофейные предметы времен советско-японской войны.

Москва Великая Отечественная война Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Символ веры: что это?

Андрей Марочкин
Андрей Марочкин

Грязные игры против Трампа: посадят ли бывшего президента США за решетку?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно, фрукты: почему врачи постоянно призывают нас отказываться от продуктов

Все мнения
О проекте