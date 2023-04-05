Музей Победы представил раритеты эскадрильи «Нормандии-Неман»

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы к 80-летию первого боя эскадрильи «Нормандия-Неман» рассказали об уникальных экспонатах — вещах летчика авиаполка. Об этом в среду, 5 апреля, рассказали в пресс-службе учреждения.

— 5 апреля 1943 года французские летчики подразделения авиационного полка «Нормандия-Неман», воевавшие в составе Красной армии в период Второй мировой войны, вылетели на первое боевое задание, — говорится в материале.

В фондах Музея Победы хранятся личные вещи Мориса Гидо — летчика французского авиаполка «Нормандия-Неман». Комплект вещей в музей предала его дочь Анн-Мари Гидо. В качестве раритетов музей хранит авиационные часы, компас, кортик, нашивки, значки, фотоархив и другие вещи.

В рамках проекта «Крупным планом» в Музее Победы 25 марта впервые были представлены раритеты, переданные в музейные фонды. Так, жительница столицы Юлия Колдаева отдала в дар музею вещи, принадлежавшие ее отцу Николаю Бархатлеву. Среди ценнейших раритетов оказались фотографии, документы, а также трофейные предметы времен советско-японской войны.