Макрон выступил против размещения ядерного оружия за пределами обладающих им стран

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Франция выступает против распространения ядерного оружия за пределы его стран-обладателей и считает важным исключить возможность его использования в текущем конфликте на Украине. С таким заявлением в четверг, 6 апреля, выступил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

— Франция разделяет желание о том, что ядерное оружие должно быть исключено из этого конфликта. Это подразумевает соблюдение международных договоров в данной сфере. Также ни в коем случае ядерное оружие не должно размещаться за пределами обладающих им стран, особенно в Европе, — подчеркнул французский лидер.

Кроме того, Макрон напомнил о недавнем решении российской стороны разместить подобное вооружение на территории Белоруссии. По словам президента Франции, подобный шаг «не соответствует ее международным обязательствам РФ и международному праву», передает ТАСС.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал размещение российского ядерного оружия в Белоруссии эскалацией на мировой арене и угрозой для безопасности Европы.