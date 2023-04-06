Что управляющая компания должна поменять собственнику в квартире бесплатно

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Владелец квартиры в многоэтажном жилом доме не все должен ремонтировать за свой счет. Есть объекты и оборудование общедомового имущества: инженерные системы, трубы общих стояков, несущие конструкции, лестницы, подвалы, крыши. В случае поломки управляющая компания (УК) должна их ремонтировать за свой счет. Кроме того, существуют еще объекты, за починку которых владелец квартиры не обязан платить. Подробнее об этом «Вечерней Москве» рассказала эксперт по недвижимости Милана Левченко.

Фото: Из личного архива

Батареи

В большинстве случаев старые и изношенные трубы можно заменить или починить за счет управляющей компании. Необходимо понять, какой установлен в вашей квартире тип радиатора. Частью общедомового имущества считается батарея, не отделенная от главной трубы запорным клапаном. При таких условиях вы можете обратиться в УК и оставить заявку на бесплатный ремонт.

Полотенцесушитель

Аналогичная ситуация с сушителями в ванной комнате. Если они без крана-запора — это часть системы отопления внутри многоэтажного дома. Кроме того, делать замену или ремонт полотенцесушителей без специалистов крайне не рекомендуется. Малейшая ошибка может привести к несчастному случаю. Также важно, чтобы при перекрытии общедомовой системы вы случайно не затопили соседей снизу.

Это одна из наиболее часто встречающихся проблем в споре, кто должен оплачивать замену полотенцесушителя или батареи. При получении отказа сразу обращайтесь в жилищную инспекцию или суд. Компании придется выполнить свои обязательства, а суд дополнительно взыщет с нее компенсацию морального вреда в пользу владельца квартиры.

Электросчетчики

С 1 июля 2020 года устанавливать и ремонтировать счетчики должна компания энергопоставщика. Если приборы после этого числа вышли из строя, то заменить их обязаны бесплатно в течение полугода с момента подачи заявки.

Балкон

Мало кому известно, но на балконе тоже можно сделать некоторые ремонтные работы не за свой счет. При необходимости заменить обветшавшую балконную плиту нужно обращаться в УК или ТСЖ. Так как плита — это имущество дома. А если вы хотите отремонтировать козырек, ограждение или остекление, то уже придется делать за свои средства.

Трубы водоснабжения

Общедомовое имущество — это канализация, водоотведение, водоснабжение. Вы не только не должны их ремонтировать, но и рискуете получить за это штрафы и другие юридические проблемы. Как только увидели, что трубы протекают, — обращайтесь срочно к специалистам управляющей компании. Они обязана бесплатно устранить проблемы.

Важно отметить, если в вашей квартире доступ к общим коммуникациям перекрыт, то УК имеет право выставить вам счет за демонтажные работы.

Шахты вентиляции

Организация, обслуживающая дом, обязана следить за состоянием шахты вентиляции. По закону плановый осмотр должен проходить каждые полгода. Чистку делают по мере необходимости.

Чаще всего споры о том, кто должен платить за ремонт, возникают у владельцев квартир старого фонда. Жителям новостроек проще, так как там действуют многолетние гарантии от застройщика — по закону (№214-ФЗ) не более пяти лет. Помните, что в любом случае работы по замене или починке коммуникаций проводятся за ваши деньги — с оплат на капитальный ремонт. Вы имеете полное право обратиться в жилищную инспекцию или Роспотребнадзор, если УК не принимает заявку, или просить дополнительные средства.