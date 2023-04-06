Роскосмос предложил продлить эксплуатацию МКС до 2028 года

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Роскосмос предложил правительству России продолжить эксплуатацию российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службы госкорпорации.

— Решение о продлении было рекомендовано Советом главных конструкторов в Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») 6 февраля, — говорится в сообщении.

Предложение было предварительно рассмотрено и одобрено Научно-техническим советом Роскосмоса 21 февраля и Государственной комиссией 24 марта, передает официальный сайт госкорпорации.

В начале марта Роскосмос также принял решение расширить программу перекрестных полетов на Международную космическую станцию еще на одну миссию. В связи с этим российские космонавты Константин Борисов и Александр Гребенкин отправятся на МКС на кораблях Crew Dragon в 2023–2024 годах.