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Приметы и советы

Концерт Дианы Арбениной отменили в Казани

Евгений Жуков
Общество
Концерт Дианы Арбениной отменили в Казани
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Казань стала шестым российским городом, в котором отменили концерт певицы и лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной. Мероприятие должно было пройти в местном театре оперы и балета в понедельник, 10 апреля.

— Да, действительно, концерт отменили. Стоимость билетов можно вернуть там, где вы их приобретали. Если онлайн, то значит, через онлайн. Организаторы обещали рассылку сделать по этому поводу. Причина отмены концерта? Отмена связана с техническими причинами, — цитирует сообщение культурного учреждения «Коммерсант».

Накануне концерт Арбениной отменили также в Чебоксарах. Перед этим на него пожаловались в Telegram-канале мэра города — автор жалобы счел недопустимым проведение концерта артиста который, по его словам, «выступает против СВО».

Ранее стало известно, что концерт другого популярного музыканта уже отменили. Выступление заслуженного артиста России Валерия Меладзе, которое должно было пройти в Краснодаре 9 июня, пропало из расписания Дворца спорта «Олимп». Это не первое несостоявшееся выступление артиста. Причиной тому — высказывания Меладзе на публике.

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