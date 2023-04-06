Протестующие парижане подожгли любимый ресторан Макрона

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В Париже протестующие против пенсионной реформы подожгли любимый ресторан президента Франции Эммануэля Макрона «La Rotonde». Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил местный телеканал BFM.

По имеющимся данным, протестующие подожгли фасад ресторана, после чего огонь начал распространяться по тенту. Вмешательство пожарных позволило быстро ликвидировать возгорание. По информации полиции, в нападении на «La Rotonde» участвовали 300 человек.

Ресторан известен тем, что там в 2017 году Макрон отмечал победу на президентских выборах. Спустя три года заведение пострадало во время протестов «желтых жилетов», передает BFM.

В ходе протестов жители Франции не стеснялись выражать свое недовольство путем порчи общественного и государственного имущества. Например, 24 марта неизвестный поджег дверь мэрии в городе Бордо, однако прибывшая команда огнеборцев оперативно ликвидировала пламя.

16 марта во Франции приняли закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет, что спровоцировало массовые протесты по всей стране. Постепенное повышение начнется в сентябре 2023 года. К 2030 году пенсионный возраст достигнет 64 лет.

Проект пенсионной реформы был предложен в октябре 2022 года президентом Франции Эммануэлем Макроном. Изначально он предполагал постепенное увеличение пенсионного возраста с 62 до 65 лет к 2031 году.