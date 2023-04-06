В Киеве рассказали, что может стать для Зеленского «политическим убийством»

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Любые шаги в сторону переговоров с Россией станут для украинского лидера Владимира Зеленского настоящим политическим убийством. Такое мнение высказал в четверг, 6 апреля, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

— Как вы себе представляете при такой интенсивности ведения войны использование дипломатии? Если кто-то хочет политического убийства нашего президента, он может это предложить, — заявил он.

Тем не менее секретарь СНБО все же допускает дипломатию в отношениях с Россией, но только для возможного «возвращения Украине Крыма», передает РИА Новости.

Представители офиса украинского президента Владимира Зеленского уверяют, что Киев готов к переговорам с Россией по Крыму. Однако Украина согласна начать обсуждение, только если ВСУ смогут дойти до крымских границ.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с резким заявлением о Крыме. Он сказал, что Украина сможет «захватить» Крымский полуостров за пять–семь месяцев, после чего разрушит мост через Керченский пролив и будет стремиться искоренить там все российское.