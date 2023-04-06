Багреева: Рынок коммерческой недвижимости Москвы демонстрирует устойчивость

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Уход из России иностранных компаний не привел к негативным последствиям для рынка столичной недвижимости. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщила министр правительства Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

— Рынок складской недвижимости в 2022 году демонстрировал рост. Объем ввода новых площадей в прошлом году достиг 1,8 миллиона квадратных метров, за год он вырос на 29 процентов и стал рекордным за последние пять лет. Вакантность в этом сегменте составила всего 3,4 процента, что свидетельствует о высоком спросе на складские помещения, — рассказала Багреева.

По ее словам, на востребованность складских помещений повлияло развитие онлайн-торговли и маркетплейсов. Кроме того, Москва является одним из важнейших логистических центров.

Больше всего изменения рынка повлияли на торговые площади. В частности, в 2022 году ввод в эксплуатацию новых помещений снизился в 2,8 раза, что привело к росту вакантности с 10 до 12 процентов.

В то же время в 2022 году в столице ввели в эксплуатацию 340 тысяч квадратных метров новых офисных объектов, что на 42 процента ниже прошлогодних показателей. Несмотря на это, доля вакантных помещений к концу года составила 10,6 процента, что соответствует мировой практике.

По программе комплексного развития территорий инвесторы возведут в Москве более 458 тысяч квадратных метров офисов. Девять проектов комплексного развития территорий действуют на территориях бывших промзон «Коровино», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево», «Теплый Стан» и «Автомоторная», неэффективно используемой территории в Коптеве, заброшенной стройке в Тропарево-Никулине и на заброшенном участке в Тимирязевском районе.