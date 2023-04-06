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Ефимов: Более 458 тысяч квадратных метров офисов возведут по девяти проектам КРТ

Евгений Силаев
Город
Ефимов: Более 458 тысяч квадратных метров офисов возведут по девяти проектам КРТ
Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

По программе комплексного развития территорий (КРТ) инвесторы возведут в Москве более 458 тысяч квадратных метров офисов. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Девять проектов комплексного развития территорий действуют на территориях бывших промзон «Коровино», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево», «Теплый Стан» и «Автомоторная», неэффективно используемой территории в Коптеве, заброшенной стройке в Тропарево-Никулине и на заброшенном участке в Тимирязевском районе.

— В девяти проектах инвесторы, определенные на торгах, планируют возвести почти два миллиона квадратных метров нежилой недвижимости, 458 тысяч из которых — офисы. Создание современных деловых пространств станет еще одним фактором развития городской среды. Всего благодаря реализации этих проектов комплексного развития территорий в городе появится около 43 тысяч рабочих мест, — рассказал Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в рамках проектов планируется строительство пяти школ, шести детских садов и четырех спорткомплексов. Также на участках появятся кафе, магазины, отделения банков и другие общественно деловые объекты.

4 апреля Владимир Ефимов сообщил, что опубликован проект решения о комплексном развитии территории площадью 2,1 гектара, расположенной рядом с транспортно-пересадочным узлом «Лихоборы». На участке построят более 26 тысяч «квадратов» общественно-деловой недвижимости. В связи с этим в столице появятся дополнительные 700 рабочих мест.

Строительство Максим Гаман Владимир Ефимов
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