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Минобороны Израиля приказало военным готовиться к любым мерам после обстрела из Ливана

Евгений Жуков
В мире
Минобороны Израиля приказало военным готовиться к любым мерам после обстрела из Ливана
Фото: Pixabay

Военные Израиля должны быть готовы к любым ответным мерам после обстрела со стороны Ливана. С таким заявлением в четверг, 6 апреля, выступил глава министерства обороны Израиля Йоав Галант.

— По завершении совещания министр дал указание оборонным структурам подготовить любые возможные ответы на недавние события перед обсуждением, которое состоится во время встречи военно-политического кабинета этим вечером, — цитирует текст заявления ТАСС.

Израильская армия нанесла удар по окрестностям города Тир в южном регионе Ливана, сообщил 6 апреля телеканал Al-Mayadeen, ссылаясь на ливанские органы государственной безопасности. Известно, что с территории Ливана были выпущены десятки снарядов, нацеленных на приграничные населенные пункты на севере Израиля.

Почти 100 палестинцев пострадали в среду, 5 апреля, в результате столкновений с полицией Израиля в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По итогам рейда были задержаны более 400 человек.

Израильские правоохранители во вторник вечером, 4 апреля, ворвались в мечеть, применив светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки.

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