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Приметы и советы

Терапевт Романенко предупредила о неочевидном симптоме опухоли мозга

Евгений Белоусов
Общество
Терапевт Романенко предупредила о неочевидном симптоме опухоли мозга
Фото: Pexels

Нарушения сна могут говорить о развитии в организме серьезных и опасных заболеваний, считает врач-терапевт Татьяна Романенко.

— Прерывистость сна может возникнуть и при нарушении мозгового кровообращения на фоне повышения артериального давления. Необязательно, что это именно инсульт. Когда нарушается нормальное кровоснабжение мозга, такая функция, как сон, тоже страдает, — рассказала врач.

По словам Романенко, прерывистый сон может также сигнализировать о развитии опухоли мозга. Нарушение ритма и проводимости сердца также способно приводить к тому, что человек просыпается по ночам, передает «Москва 24».

Использование электронных устройств перед сном сильно мешает быстрому засыпанию, а также крепкому сну в течение всей ночи. Эксперты объяснили, почему нужно скорее отказаться от вредной привычки.

Врач-сомнолог Михаил Полуэктов в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил, что хроническая бессонница может стать причиной снижения способности концентрировать внимание, а также спровоцировать развитие опасных болезней.

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