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Приметы и советы

Кравцов: Черчение остается в школе в рамках предмета «Технология»

Евгений Жуков
Общество
Кравцов: Черчение остается в школе в рамках предмета «Технология»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Черчение не покидало школьного образования: дело в том, что в определенный момент его исключили из перечня отдельных предметов, однако оно осталось в рамках предмета «Технология». Об этом в четверг, 6 апреля, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

— Черчение из школы не уходило. Да, в определенный момент его исключили из перечня отдельных предметов. Но модуль черчения сегодня есть в учебном предмете «Технология», — отметил министр.

Он также добавил, что, возможно, в будущем данный предмет будет особенно усилен «компонентом, связанным с черчением». Кроме того, черчение сегодня преподается в инженерных классах, передает «Российская газета».

Накануне губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» Алексей Дюмин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть в школы урок черчения.

По его словам, с таким предложением выступают как опытные конструкторы, так и молодые инженеры. Он также добавил, что с черчением сегодня не могут сравниться другие дисциплины, например, 3D-моделирование.

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