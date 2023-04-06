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Перехватывающая парковка у станции метро «Теплый Стан» возобновила работу

Евгений Белоусов
Город
Перехватывающая парковка у станции метро «Теплый Стан» возобновила работу
Фото: АГН Москва
Москва, Профсоюзная улица, 125 Карта всех событий

Возобновлена работа перехватывающей парковки возле станции «Теплый Стан» столичного метрополитена. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

— На парковке проведено переобустройство: обновлены оборудование и асфальт. Сейчас можно оставлять там автомобили и пересаживаться на метро, МЦК или МЦД, — говорится в сообщении.

За 2022 год сотрудники МАДИ выявили более 13 тысяч случаев парковки под запрещающими знаками на улицах с велодорожками. На спецстоянки в связи с этим переместили свыше двух тысяч машин.

Более 23,7 тысячи граждан воспользовались смарт-услугами по автоматическому продлению парковочных разрешений для многодетных семей и резидентов за три месяца. При этом для многодетных семей срок выдачи разрешений сократился до трех дней, а действовать они будут, пока семья является многодетной.

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