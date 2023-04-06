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Кустурица заявил о невозможности отмены российской культуры

Евгений Белоусов
Общество
Кустурица заявил о невозможности отмены российской культуры
Фото: shutterstock

Российскую культуру никогда не получится «отменить», заявил в четверг, 6 апреля, сербский режиссер Эмир Кустурица.

— Благодаря масштабу, глубине и достижениям и вневременной ценности русская культура никогда не может получить отказ, — подметил именитый режиссер.

Такое заявление он сделал на 90-летии основания Российского центра науки и культуры (РЦНК) «Русский дом» в Белграде, который является представительством Россотрудничества, передает РИА Новости.

В начале февраля Кустурица заявил о планах снять три фильма по произведениям русского писателя Николая Гоголя. По словам режиссера, в первую очередь из произведений Гоголя его интересуют «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Коляска», а также «Сорочинская ярмарка».

Такой выбор Кустурица объяснил тем, что в перечисленных трудах «представлены фантастические этюды о совести и характерах людей, которые жили в Малороссии».

В ноябре 2022 года Кустурица стал новым президентом международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». Власти региона выразили надежду на то, что с новым президентом фестиваля начнется новый этап развития мероприятия.

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