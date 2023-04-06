Немецкий концерн сообщил о задержке разработки танка MGCS из-за Leopard 2

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В связи с возросшим спросом на немецкие танки Leopard 2 может задержаться разработка франко-германской боевой машины MGCS (Main Ground Combat System, «основная наземная боевая система»). Об этом в четверг, 6 апреля, сообщила глава ведущего военно-промышленного концерна Германии Renk Зузанне Виганд в интервью изданию WirtschaftsWoche.

По ее словам, в настоящее время предприятие фиксирует запрос минимум на 300 таких танков. Она добавила, что такая боевая техника после изготовления может стоять на вооружении почти 40 лет.

Виганд подчеркнула, что сейчас необходимо оценить с политической точки зрения, как это может повлиять на дальнейшее развитие программы MGCS.

По словам источников газеты, заинтересованные в проекте стороны — то есть Италия, Португалия и Финляндия — должны решить, насколько им нужна новая система, и если нужна, то к какому сроку. Виганд объяснила, что «Леопарды» еще долгое время будет предпочтительным продуктом немецкого ВПК, говорится в статье.

Поставляемые западными государствами Вооруженным силам Украины танки Abrams, Challenger и Leopard станут легкой мишенью для российской армии. Об этом заявил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен на портале Weapons and Strategy.