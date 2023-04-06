Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Немецкий концерн сообщил о задержке разработки танка MGCS из-за Leopard 2

Евгений Жуков
Общество
Немецкий концерн сообщил о задержке разработки танка MGCS из-за Leopard 2
Фото: shutterstock

В связи с возросшим спросом на немецкие танки Leopard 2 может задержаться разработка франко-германской боевой машины MGCS (Main Ground Combat System, «основная наземная боевая система»). Об этом в четверг, 6 апреля, сообщила глава ведущего военно-промышленного концерна Германии Renk Зузанне Виганд в интервью изданию WirtschaftsWoche.

По ее словам, в настоящее время предприятие фиксирует запрос минимум на 300 таких танков. Она добавила, что такая боевая техника после изготовления может стоять на вооружении почти 40 лет.

Виганд подчеркнула, что сейчас необходимо оценить с политической точки зрения, как это может повлиять на дальнейшее развитие программы MGCS.

По словам источников газеты, заинтересованные в проекте стороны — то есть Италия, Португалия и Финляндия — должны решить, насколько им нужна новая система, и если нужна, то к какому сроку. Виганд объяснила, что «Леопарды» еще долгое время будет предпочтительным продуктом немецкого ВПК, говорится в статье.

Поставляемые западными государствами Вооруженным силам Украины танки Abrams, Challenger и Leopard станут легкой мишенью для российской армии. Об этом заявил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен на портале Weapons and Strategy.

Оружие Германия Танки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Никита Миронов
Никита Миронов

Повторяют за родителями, даже если мы не хотим: нужен ли детям строгий контроль

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Враг у ворот: многие россияне до сих пор уверены, что боевые действия их никак не коснутся

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Упущенная молодежь становится «пешкой»: какие выводы можно сделать из громкого убийства Татарского

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Правда будет на нашей стороне: о разоблачении фейков и утечке персональных данных

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Олимпийские игрища: МОК контролируется Белым домом и не будет противоречить политике Вашингтона

Все мнения
О проекте