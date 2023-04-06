Microsoft заплатит три миллиона долларов за обход антироссийских санкций

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Компания Microsoft выплатит в пользу правительства США около трех миллионов долларов за нарушение введенных против России, Кубы, Сирии и Ирана санкций. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщили в Минфине США.

Отмечается, что всего было выявлено 1339 нарушений санкционного режима со стороны корпорации. Microsoft добровольно выплатит 2,98 миллиона долларов в качестве урегулирования ситуации, говорится в заявлении Минфина.

В конце марта Министерство торговли США продлило на 180 дней введенные против российской авиакомпании «Аэрофлот» экспортные ограничения. В первую очередь речь идет о временном отказе в экспортных привилегиях.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в феврале заявил о срыве планов западных государств по изоляции Москвы. Как он отметил, несмотря на все усилия, российская сторона смогла укрепить сотрудничество с большинством членов международного сообщества. При этом дипломат назвал нынешнюю обстановку в мире эпохой кардинальных необратимых перемен.