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Стали известны детали переговоров стран НАТО по Украине

Евгений Жуков
В мире
Стали известны детали переговоров стран НАТО по Украине
Фото: flickr/nato

Соединенные Штаты, Германия и Венгрия не поддержали инициативу Польши и стран Балтии предложить Украине «дорожную карту» для членства в Североатлантическом альянсе на саммите объединения в июле этого года. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщила газета Financial Times, ссылаясь на источники.

В материале говорится, что в ходе переговоров глав МИД стран НАТО дипломаты обсуждали возможные предложения украинской стороне. При этом среди участников дискуссии возникли некоторые разногласия.

Присутствовавшие на встрече источники рассказали, что многие страны выступили за идею предложить «политический путь» к членству в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле, однако Вашингтон не поддержал подобную инициативу, говорится в статье.

4 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос, будут ли лидеры альянса обсуждать членство Украины на саммите этим летом, отметив, что разговор на данную тему возможен только при сохранении суверенитета республики.

Включение Украины в состав Североатлантического альянса будет означать, что война придет в Европу. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» политолог Сергей Марков.

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